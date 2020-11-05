Костанайские бизнесмены в декабре смогут получить спецгранты на развитие своего дела

Костанайские бизнесмены уже в декабре смогут получить специальные гранты на развитие своего дела. Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития в онлайн-режиме с 8 ноября начнет принимать заявки от потенциальных участников. Претендовать на деньги — от 2 до 5 миллионов тенге, смогут все, у кого готов бизнес-проект и нет долгов по налогам

В рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса» уже не один год бизнесменам, в том числе начинающим молодым предпринимателям, на безвозмездной основе выдаются денежные гранты. Их сумма от 2 млн до 5 млн тенге. В этом году первый транш в размере 60 млн тенге уже был освоен. Деньги смогли получить на 14 проектов, половина из которых выдана молодым предпринимателям. Среди них — производство специй и пищевых добавок, изготовление металлических профилей и художественная ковка изделий из металла, оказание услуг землеустройства, обучение и развитие творческих способностей детей.

«Увидели большую заинтересованность среди населения данные меры господдержки. По нашей инициативе областным маслихатом. областной бюджетной комиссией нам дополнительно было выделено еще 100 млн тенге на поддержку в условиях пандемии тех предпринимателей, которые хотят реализовать свои идеи»,- сказал руководитель отдела управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Костанайской области Жаслан Каленов.

Костанайские бизнесмены могут подать заявку на получение грантов с 9 по 18 ноября через портал Электронного правительства и посредством платформы Qoldau.kz. На обоих платформах нужно найти разделы Бизнес , затем Дорожная карта бизнеса-2025. Не стоит забывать, что на сайтах нужно будет зарегистрироваться, а для этого вам понадобится электронная цифровая подпись.

«Благодаря этой системе, пакет документов практически упрощен. Все те вопросы, касательно бизнес плана, предприниматели отвечают на этом сайте, то есть заполняют соответствующие графы. Единственное, необходимо будет предоставить справку с банка о наличии софинансирования 10% на его счете. Кстати говоря, данное требование не относится к уязвимым слоям населения, которые будут у нас подавать, то есть им эту справку делать нет необходимости. Сам бизнес план они прикрепляют и сведения об отсутствии налоговой задолженности»,- говорит Жаслан Каленов.

Подвести итоги, по словам чиновников, должны уже к концу ноября, а в начале декабря деньги начнут получать победители проектов. В целом за 8 лет на грантовое финансирование в области выделено 337 млн тенге, за счет которых выдано 136 грантов.

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