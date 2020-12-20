Костанайские чиновники не уверены, что с января 2021 года в автобусах начнет действовать дифференцированный тариф

Меньше двух недель остается до внедрения дифференцированного тарифа в костанайских автобусах. Но как оказалось, тестовый режим работы валидаторов, а равно и оплата проезда по привычному тарифу, может остаться еще на какое-то время. Между тем костанайцы не спешат оплачивать проезд картами и не перестают жаловаться на частые проблемы при электронной оплате, передает alau.kz

Близится Новый год, а значит, система электронной оплаты проезда должна заработать в полную силу. Напомним, что несколько месяцев назад чиновники твердо заявили — с января 2021 года тариф в автобусах станет дифференцированным. То есть при наличной оплате для всех категорий — 150 тенге, а банковской картой либо транспортной — 80 тенге, также для всех категорий. У льготников отдельные карты. До этого же времени валидаторы работают в тестовом режиме и стоимость остается прежней. Этим активно пользуются костанайцы. Как рассказали перевозчики, только 10-15 процентов пассажиров оплачивают картами, остальные предпочитают отдавать водителю наличку.

«Поначалу был ажиотаж. Все приобрели их, но не активировали, соответственно они ждут того момента, когда повысится тариф и они будут пользоваться транспортными картами. Но нужно их активировать сейчас, потому что всякое бывает, там программа еще что-то. То есть первое время люди жаловались, что колл центр не работает», — рассказал заместитель директора ТОО компания STA Юрий Панасенко.

Кстати о жалобах. Чем больше костанайцы пользуются транспортными картами, тем больше вопросов у них возникает. Бывают проблемы при их пополнении, при самой попытке произвести оплату, все это адресуется водителям. Но, как указывает Юрий Панасенко, это компетенция обслуживающей компании и властей города разъяснять всю эту «кухню». Кстати, сами же водители говорят, что часто бывают конфликты из-за того, что пассажиры пытаются оплатить проезд пустой картой.

«Банковской или транспортной, на которой нет денег и происходят конфликты. Мы стараемся, чтобы водители не конфликтовали, но пассажиры сами также проявляют агрессивность и наши водители являются заложниками той ситуации, которая происходит», — пояснил Юрий Панасенко.

В ноябре в городском отделе ЖКХ обещали дополнительно рассказать о внедрении валидаторов, где приобретать и как пополнять льготные карты, как решаются проблемные вопросы и об интеграции с казпочтой. Однако, прошел месяц, но там не спешат давать комментарии ни путем брифинга, ни в своих социальных сетях. Между тем, как оказалось, еще один вопрос, который интересовал костанайцев, обсуждается перевозчиками и чиновниками — вход через переднюю дверь.

«Это травмоопасно, тоже надо это все учитывать. И многие те же самые мамы молодые с колясками и так далее, им не удобно заходить в переднюю дверь, соответственно плюс это безопасность того же самого водителя. У него открыта передняя дверь долго, сейчас зимнее время, он сидит в рубашке», — поделился Юрий Панасенко.

Что касается повышения стоимости проезда с января 2021 года наличным способом, то руководитель отдела ЖКХ указал, что ситуация все-таки не решена, и возможно в январе повышения не будет, когда это произойдет пока не ясно.

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