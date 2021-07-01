Костанайские ЦОНы возвращаются к бронированию

Согласно постановлению главного санитарного врача Костанайской области №18, со 2 июля ЦОНы Костаная, Рудного и Тобыла будут принимать клиентов только по предварительной записи. Бронирование очереди – условие обязательное.

Данная мера предпринята для недопущения массового скопления людей и распространения вирусных заболеваний.

Сейчас ЦОНы Костанайской области работают с 9.00 до 18.00 в будние дни. По субботам график двойной: городские ЦОНы работают так же с 9.00 до 18.00, районные – с 9.00 до 13.00.

«С 5 июля возвращается обязательное предварительное бронирование очереди для посещения 1, 2, 3 Отделов по обслуживанию населения Костаная, СпецЦОНа, ЦОНов Рудного и Тобыла. Во всех Отделах по обслуживанию населения (без исключения!) клиенты будут подтверждать свой статус через приложение «Ashyq». Так же стоит отметить, что впереди нас ждут выходные. Так как у ЦОНов нашей области шестидневка, то в субботу, 3 июля, они будут работать по субботнему графику, а в понедельник, 5 июля, как и положено – с 9.00 до 18.00», — сообщил директор филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Қанат Төлепұлы.

Забронировать очередь в ЦОН можно несколькими способами. Первый – через портал электронного правительства egov.kz (в разделе «Онлайн бронирование очереди в ЦОН» нужно заполнить личные данные, выбрать адрес ЦОНа и услугу, указав дату и время посещения). Так можно воспользоваться помощью оператора контакт-центра 1414. При обращении нужно выбрать в голосовом меню «Бронирование очереди» и забронировать через оператора

Еще два способа бронирования доступны в мобильных телефонах. Это бот eGovKzBot2.0 в мессенджере Telegram. В главном меню нужно выбрать сервис «Бронирование очереди в ЦОН», ввести ИИН, выбрать населенный пункт, в котором находится ЦОН, выбрать сам ЦОН, указав нужную услугу, дату и время посещения.

Бронирование доступно и через приложение egov mobile. Для этого нужно скачать приложение, авторизоваться и заполнить личные данные в разделе «Онлайн бронирование очереди в ЦОН», выбрать ЦОН, услугу, дату и время посещения.

Совет: приходить нужно на 5-10 минут раньше забронированного времени.

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