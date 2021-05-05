Костанайские ЦОНы возвращаются к шестидневке

Отделы обслуживания населения Костанайской области переходят на шестидневную рабочую неделю. С понедельника по пятницу — с 9.00 до 18.00. По субботам ЦОНы, в зависимости от их нахождения, работать будут по разным графикам.

Как сообщили в филиале НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области, новый график работы запущен уже с этой недели. А это означает, что в субботу 8 мая Отделы по обслуживанию населения будут принимать услугополучателей.

«Хотелось бы обратить внимание жителей Костанайской области к субботнему графику работы ЦОНов. Есть некоторые нюансы.ЦОНы городов Костанай, Рудный, Лисаковск, Житикара, Аркалык по субботам будут работать с 9.00 до 18.00. ЦОНы, которые находятся в районных центрах, по субботам будут работать с 9.00 до 13.00», — сообщила PR-менеджер филиала Ярослава Богатырева.

Напомним, что посещение ЦОНов в Костанае, Рудном и Тобыле возможно только по предварительному бронированию. Забронировать очередь можно через единый контакт-центр 1414, через портал электронного правительства egov.kz, через мобильное приложение eGov mobile и Telegram бот EgovBotKz2.0.

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