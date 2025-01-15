В сентябре 2024 года в Казахстане запустили проект «Тілге бойлау». В Костанайской области в пилотном режиме он действует в 30 дошкольных организациях. По задумке, проект должен способствовать развитию казахского языка в русскоязычных группах.

В регионе участие принимают больше двух тысяч детей.

«Это не для изучения самого языка, а именно погружения в языковую среду наших воспитанников. Программа разработана одна. Ожидаемые результаты уже есть. Дети уже между собой могут общаться, называть правильно друг друга, имена, потому что это же у нас дети иной национальности, они произносят уже правильно специфические звуки», — говорит старший методист центра управления образования акимата Костанайской области Карлыгаш Кубеева.

Например, костанайский ясли-сад №44 входит в число тех, где сейчас действует проект. Всего в организации числится 215 малышей и 50 из них как раз таки активно занимаются казахским. Кстати, участию в проекте подлежат только дети от 4 до 6 лет, то есть старшие и предшкольные группы.

«Погружение в языковую среду, то есть изучение казахского языка не вот в такой вот урочной системе, когда дети сидят и учат, а просто вот в течение дня: в режимных моментах, в играх, вовремя прогулки, вовремя обеда, вовремя завтраков. Все это начинается с элементарного приветствия, когда дети приходят в детский сад утром, и продолжается на протяжении всего дня», — говорит методист ясли-сада №44 Костаная Анжелика Королёва.

Воспитатели садика отмечают, что для детей именно этого возраста, обучение любым языкам дается легко. И с начала запуска программы они уже видят результат. Перед началом проекта, воспитатели также прошли курсы повышения квалификации. Для того, чтобы понять особенности нового подхода — погружения в языковую среду.

«Конечно, возникли у нас сложности с тем, что воспитатели групп с русским языком обучения не все в достаточной степени владеют казахским языком. Поэтому, решая эту проблему, мы создали кружок казахского языка на базе нашего ясли-сада. Кружок казахского языка ведет преподаватель казахского языка. Посещают его воспитатели не владеющие в достаточной степени государственным языком», — говорит методист детсада.

Кроме того, методист отмечает, что проекта такого уровня у них не было. И, специалист добавила, что родители относятся к новшеству положительно, поскольку понимают, насколько это важно для их детей.

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