Костанайские историки выпустили монографию о реабилитации жертв политических репрессий

В монографии, изданной костанайскими историками, собраны материалы о конфискации имущества баев, кулаков, Батпаккаринском восстании 1929 года и депортированных народах. Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий начала свою работу в нашей области еще в прошлом году. В нее вошли ученые и общественные деятели.

Один из членов комиссии кандидат исторических наук, преподаватель Костанайского регионального университета Алибек Табулденов. Он руководитель группы, которая занималась изучением судеб депортированных народов. Рассказывает, что работа была кропотливая: «Наша рабочая группа работала непосредственно в управлении статистики и спецучетов. Нами были изучены личные дела, алфавитные карточки тех людей, которые подверглись политическим репрессиям. Если говорить о цифровых данных хочу сказать, о том, что согласно официальным данным в данном спецархиве находится и всего инвентаризовано 34843 дела, и 66940 алфавитных карточек».

Работа по изучению документов заняла много времени. Но, по словам Алибека Табулденова, именно благодаря ей открылись факты, которые раньше были неизвестны. Группа историков изучила личные дела спецпереселенцев, которые были подвергнуты тотальной депортации в августе 1941 года, в разгар Великой Отечественной войны, на территорию Костанайской области ссылали немецкое население. Их личные дела историки тщательно изучили .

«Встречал я в документах судьбу невестки Бухарина, которая была сослана на территорию Костанайской области, была здесь расселена. Бухарин в то время был один из самых ближайших сподвижников, ближайших друзей и соратников самого Сталина. А после того, как он был репрессирован, все его родственники были подвержены депортации. Супруга, его дети были направлены в Костанайскую область для проживания», — рассказывает Алибек Табулденов.

В монографии историки собрали материалы о конфискации имущества баев, о Батпаккаринском восстании и о депортации народов. Для сбора информации комиссия проехала 12 районов области.

«Это первый такой опыт систематизации того материала, который мы на сегодня уже собрали. Конечно, это всего лишь начало. Я думаю, что начало большой деятельности потому, что процесс реабилитации жертв политических репрессий может занять несколько лет. Соответственно, подобные монографии мы будем публиковать в течении последующего времени», — делится Алибек Табулденов.

Работа комиссии по реабилитации жертв политических репрессий будет продолжена. Историки снова отправятся в районы, для повторного изучения архивов. По словам Алибека Табулденова, за год список незаконно репрессированных пополнился на 311 человек. А вообще число репрессированных в Костанайской области колоссально. Эта цифра достигает 7 тысяч человек, из которых 3 тысячи были расстреляны

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