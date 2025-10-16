В костанайских супермаркетах доля казахстанской продукции стабильно растёт. Сегодня отечественные товары можно найти практически во всех категориях — от продуктов питания до бытовой химии.

Местные бренды вытесняют импорт

Менеджер по продажам сети супермаркетов Галия Есмагамбетова отмечает, что ассортимент казахстанской продукции стал значительно шире:

«На этой полке весь товар — отечественного производства. Есть всё: порошки, гели для стирки, таблетки для посудомоечных машин, кондиционеры, капсулы и средства для прочистки труб. Ассортимент современный и полностью местный».

По её словам, в некоторых категориях доля отечественных товаров уже превышает 30%. Мука, масло, макаронные и кондитерские изделия делят полки с импортом почти поровну, а молочная продукция занимает свыше 70%.

«Мы в больших объёмах закупаем у казахстанских производителей молочку, бакалею, консервацию и кондитерку. Местные макароны занимают более половины полочного пространства. Работать с отечественными поставщиками выгодно, и их становится всё больше», — добавила Есмагамбетова.

Новые требования к торговым сетям

Ранее 30-процентный норматив распространялся только на продукты питания. Однако с 26 сентября он действует и для непродовольственных товаров. Теперь не менее 30% ассортимента на полках магазинов должны составлять отечественные товары — от одежды и косметики до строительных материалов и бытовой химии.

Контроль и поддержка производителей

Заместитель руководителя Департамента по защите прав потребителей Асем Нургали пояснила, что супермаркеты обязаны предоставлять место для казахстанской продукции.

«Чтобы попасть на полку, производителям нужно обратиться к торговым сетям. Если таких заявок нет, магазины должны самостоятельно найти производителей в специальном реестре, который сейчас разрабатывается», — сказала она.

По её словам, соблюдение нового норматива внесено в контрольный лист. Если жители сообщат о нарушениях, Департамент проведёт проверку, а магазины с недостаточным количеством отечественных товаров могут быть привлечены к ответственности.

