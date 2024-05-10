Костанайские огнеборцы вынесли 5 газовых баллонов, предотвратив потенциальный взрыв

фото МЧС
Сегодня в посёлке Мичурино Костанайской области произошел пожар на территории склада с макулатурой, сообщает МЧС РК.
Площадь пожара составила 1400 кв. м. В процессе тушения пожара, спасатели вынесли 5 бытовых газовых баллонов, объемом 50 литров каждый. В 15:56 часов пожар локализован, в 16:12 часов ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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