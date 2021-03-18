Костанайские пассажиры сообщили о пьяном водителе такси

На пульт «102» Отдела полиции Аулиекольского района поступил анонимный звонок. Женский голос сообщил, что водитель такси индрайвер подозрительно управляет автомашиной марки «Toyota Estima», совершает резкие маневры, более того от него исходит запах алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции области.

Сотрудником дежурной части незамедлительно был сориентирован ближайший автопатруль. По пути следования между поселками Аулиеколь и Аманкарагай «такси» остановили сотрудники экипажа патрульной полиции района в составе Жунуса Крмаева и Рената Бушенеева. В ходе выяснения всех обстоятельств установлено, что 16 марта т.г. двое жителей Костанайской и двое Акмолинской областей заказали такси индрайвер для поездки в г.Державинск из г.Костаная.

Кроме этого, инспекторами патрульной полиции установлено, что 36-летний водитель, житель Акмолинской области, занимавшийся частным извозом, с июня 2016 года постановлением административного суда лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет. А при проведении медицинского освидетельствования (согласно акта заключения) анализ показал наличие у мужчины легкой степени алкогольного опьянения.

В адрес начальника Отдела полиции Аулиекольского района поступило благодарственное письмо от пассажиров такси за оперативное реагирование и предотвращение чрезвычайного происшествия, тем самым сохранив жизни пассажирам.

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