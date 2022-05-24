Костанайские патрульные полицейские и участковые теперь работают в новой форме. Ее начали распределять в регионе между службами с начала мая. Теперь вместо туфель они обуты в кроссовки, а вместо фуражки у них бейсболка. Самим полицейским обновки пришлись по вкусу. Говорят, что вещи очень удобные и практичные.

Инспектор службы батальона патрульной полиции Костаная Амантай Байжанов уже почти месяц, как ходит на работу в новой форме. Вместо туфель — кроссовки, никакого галстука, все металлические детали — жетоны, эмблемы, звезды и кокарды заменены на текстильные. Даже фуражки заменены на бейсболки.

-В кроссовках стало намного удобней ходить, так же во время службы нам догонять преступников, удобней. Комфортней. Добавили на брюки светоотражающие компоненты, в ночное время, можно увидеть на дорогах или на ДТП, — говорит Амантай Байжанов, инспектор службы батальона патрульной полиции Костаная.

Однако пока, как отмечают в департаменте полиции Костанайской области, в новую форму облачились не все сотрудники, а лишь патрульные полицейские и участковые инспекторы. Новых комплектов закупили 576. Именно на такое количество пока выделены деньги.

((СИНХРОН ХР 00:00:27

СИНХРОНИРУЕМЫЙ: кус52

ТИТР: АСЫЛХАН АБДРАХМАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДП КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

— Так же, чтобы не было замешательств среди населения, старая форма имеет свою силу, также будут ее носить. Новая форма постепенно переодеваться в течении 22 -23 годов максимально. С учетом этого переодеть готовы всех, но с учетом поступления бюджета, до конца года еще более 500 человек, рассказал Асылхан Абдрахманов, заместитель начальника Управления тылового обеспечения ДП Костанайской области.

Новая форма заметно отличается от предыдущей. Главное, что она очень комфортная и удобная для несения службы, подчеркивают в департаменте полиции. Зимние комплекты участковые и патрульные полицейские тоже уже получили. В них теплые берцы, пуховики, шапки. Причем все это сшито казахстанскими производителями.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.