Костанайские пенсионеры стали студентами

Стать продвинутым компьютерным пользователем, научится использовать разные гаджеты, разбираться в юридических вопросах. Всему этому и не только теперь будут обучать костанайких пенсионеров. Региональный университет запустил специальные курсы, которые уже вызвали интерес у людей преклонного возраста. Стать на время студентами вуза изъявили желание, как минимум 70 пенсионеров.

В Костанайском региональном университете за парты сели необычные студенты. Получать новые знания пришли пенсионеры. Все дело в том, что на базе вуза дан старт проекту «Серебряный университет». Пожилых людей будут учить пользоваться компьютерами и приложениями в мобильных телефонах, подскажут, как правильно разводить огород и ухаживать за домашними питомцами.

«Это социальный проект, который направлен, прежде всего, на активизацию образа жизни пенсионеров, людей пенсионного возраста. Серебряный университет еще носит название университет третьего возраста , направлен прежде всего на активизацию деятельности преподавателей укрепления физического и духовного состояния . Мы предлагаем очень много направлений для обучения», — рассказал координатор проекта «Серебряный университет».

Около 70 студентов сегодня пришли, чтобы узнать что-то новое для себя. Римма Гайсенова узнала о проекте через соцсети, и считает, что пенсионеры не должны отставать от молодежи.

«Мы должны в соответствии с временем жить. И спасибо, что есть такой проект. Я сама хочу записаться на несколько, но подумываю об углублении воспользования компьтерами, ну а дальше еще программы по педагогическим, по написанию мемуаров», — говорит слушатель курса Римма Гайсенова.

Программы обучения подготовлены специалистами университета, на основе пожеланий пенсионеров. Также для удобства Костанайский региональный университет предлагает своим студентам посещать университет в любом удобном для них корпусе. Помимо занятий пожилые студенты смогут побывать на мастер классах, тренингах, дискуссиях.

8(7142) 390-630

WattsApp: 8-775-269-96-44

Университет готов принять всех желающих пожилых студентов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.