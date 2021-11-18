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Костанайские перевозчики просят поднять тариф на проезд

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Состоялось заседание комитета по вопросам транспорта регионального совета палаты предпринимателей Костанайской области, на котором рассмотрели обращение перевозчиков — оказать содействие в вопросах пересмотра тарифов, сообщает пресс-служба палаты. 

«Эта тема очень важная, поскольку затрагивает интересы многих слоев населения. Мы осуществляем защиту бизнеса, в том числе при взаимодействии с государственными органами. Вопросы отрасли автобусных пассажироперевозок мы рассматривали не раз. Мы их знаем, эти проблемы решаются», — отметил директор региональной палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев

На совещании интересы перевозчиков представили Президент Ассоциации предприятий пассажирского транспорта Костанайской области — Алексей Бойченко, представитель ИП «Брунер А.В» — Александр Волкун, ТОО «Жарық -жол» — Виктор Мущинский и другие.

«В настоящее время дизельное топливо подорожало на 30%. В правилах субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров, сказано, что при изменении фактических затрат перевозчиков более чем на 10%, по независящим от них ценовых факторов, стоимость проезда пассажиров – корректируется», — отмечает Виктор Мущинский.

Весь городской автопарк работает на дизельном топливе, которое когда-то было самым демократичным по цене. Перевозчики говорят о том, что выделенных субсидий сегодня не хватает на покрытие расходов. Они покрывают только заработную плату водителям, которая была повышена в этом году. Но поднятие цены на дизельное топливо уводит бизнес в убыток. Поэтому назрела необходимость рассмотреть вопрос об увеличении стоимости проезда, которая не меняется уже 4 года. Парк автобусов не обновляется, заработная плата у водителей небольшая — это только часть проблем, с которыми сталкиваются перевозчики, не считая пандемии, когда полгода парк простаивал. Причем бизнес утверждает, что субсидии выделяются неравномерно, что напрямую влияет на работу отрасли.

«Цена проезда должна быть 150-160 тенге, но мы фактически просим поднять на 20 тенге, при этом государство будет выплачивать субсидий на 800 млн. меньше. Это значительная экономия», — продолжает Виктор Мущинский.

На сегодняшний день пассажирские перевозки в Костанайской области обслуживаются 42 перевозчиками. Междугородные внутриобластные маршруты обслуживают 22 перевозчика. На регулярных маршрутах задействовано 712 автобусов.

Для отдельных категорий граждан предоставляются льготы за проезд — это участники ВОВ, инвалиды 1-2 группы по зрению, дети до 7 лет. Они пользуются транспортом бесплатно. Льготный проезд у пенсионеров и детей с 7 до 15 лет.

«В прошлом году пассажиропоток составил 12 миллионов человек, в 2021 году с января по октябрь месяц он вырос в два раза и составил 25 миллионов человек. Поэтому бюджетных средств не хватило. В 2020 году было выделено 924 миллиона тенге субсидий. В этом году в связи с увеличением пассажирского потока бюджетная заявка будет увеличена из расчета тарифов, обсуждаемых на тарифной комиссии», — пояснил заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурдаулет Бейсенов.

Объем финансов выведен с помощью специальных формул, но бюджетная заявка с перевозчиками не обсуждалась.

«Эти процессы должны быть открытыми, с участием представителей отрасли и общественности», — отмечает директор РПП Костанайской области Данияр Кузенбаев.

В ближайшее время состоится заседание тарифной комиссии, на которой будет рассмотрены поставленные вопросы.

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