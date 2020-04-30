Костанайские подростки попали под суд из-за наркотиков

Четверо несовершеннолетних подростков попали на скамью подсудимых. На днях их дело было рассмотрено специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Костанайской области, сообщили в пресс-службе областного суда.

По материалам дела, подробности которого озвучили в линейном отделе полиции на станции Костанай, подростки в возрасте 16 и 17 лет бесцельно находились на улице в ночное время, без законных представителей.

«Полицейскими линейного отдела полиции на станции Костанай при патрулировании железно-дорожного вокзала было выявлено четверо подростков. В отдел полиции были вызваны родители. В ходе обыска у несовершеннолетних, у каждого в кармане был выявлен сверток бумаги. Вещество находящееся в свертке было изъято, направлено на экспертизу. Экспертиза показала, что данное вещество является наркотическим — высушенная марихуана, общим весом 7 граммов. Данный факт был зарегистрирован»,- сообщил инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Костанай, старший лейтенант полиции Журсин Абдигалиев.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области вынес приговор в отношении подростков и их родителей.

«Несовершеннолетние признаны виновными по статье » Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)». Им назначено наказание в виде 30 часов общественных работ. На основании статьи 83 части 2 УК РК, от отбывания наказания несовершеннолетние освобождены, с применением к ним принудительных мер воспитательного воздействия в виде передачи под надзор родителей с установлением пробационного контроля. Законные представители несовершеннолетних были привлечены к административной ответственности по статье «Невыполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию своего несовершеннолетнего ребенка, что повлекло употребление несовершеннолетними наркотических средств и совершение правонарушения»,- сообщили в пресс-службе областного суда.

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