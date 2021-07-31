Костанайские пограничники задержали нарушителей границы

28 июля пограничники Департамента по Костанайской области за один день задержали двух нарушителей границы. Об этом сообщает пресс-служба КНБ РК.



Первый случай произошёл на пограничном отделении «Желкуар». Отряд в ночное время заметил неизвестного человека, который направлялся в сторону Государственной границы, и начал преследование нарушителя.



Совместно с «тревожной группой», прибывшей от пограничного отделения, задержан в 12-ти метрах от Государственной границы гражданин Кыргызской Республики.

Военнослужащие подразделения пограничного контроля «Тобол» (железнодорожное) в ночное время в ходе досмотра поезда, прибывшего из России, задержали гражданина Российской Федерации, который пытался незаконно въехать в нашу страну. Указанный гражданин скрывался в одном из вагонов грузового поезда.

В обоих случаях граждане соседних стран преследовали цель реализовать свои намерения в темное время суток, желая незаконно пересечь границу.

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