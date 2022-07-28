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Костанайские полицейские изъяли две тысячи бутылок нелицензированной алкогольной продукции

Аулиекольские полицейские задержали водителя автомашины «ГАЗ-33025».

В грузовике находилось 100 ящиков алкогольной продукции без акцизной марки. Патрульные полицейские проводили рейды в поселке Аманкарагай в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

30-летний местный житель был задержан во дворе дома. В машине стражи порядка обнаружили две тысячи бутылок алкоголя. Выяснилось, что молодой человек работает продавцом в одном из магазинов и решил реализовать суррогатные спиртные напитки.

Материалы переданы в управление государственных доходов по Аулиекольскому району для принятия решения.

Полицейские предупреждают продавцов об ответственности за продажу алкогольных напитков нелицензированной продукции. О фактах реализации контрафакта или других нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции сообщать в полицию.

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