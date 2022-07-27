Костанайские полицейские нашли без вести пропавшего пенсионера

В течение суток костанайские полицейские установили местонахождение без вести пропавшего 82-летнего сельчанина.

В полицию Мендыкаринского района обратилась жительница села Борки. Пенсионерка сообщила, что 25 июля около 10 часов утра 82-летний супруг Василий Герасимов вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.

На поиски пенсионера были подключены все наряды полиции отдела и соседних районов.

Полицейские и волонтеры искали пенсионера в течение суток. Мужчина был обнаружен около поселка Никитинка, в 12 километрах от места проживания. Пенсионер шел по дороге, он рассказал, что заблудился и потерял ориентир.

В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

Раиса Герасимова поблагодарила полицейских за оперативность и помощь в поисках супруга.

С начала года сотрудниками управления криминальной полиции ДП области разыскано более 300 без вести пропавших.

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