Костанайские полицейские нашли без вести пропавшего пенсионера

В течение суток костанайские полицейские установили местонахождение без вести пропавшего 82-летнего сельчанина.
В полицию Мендыкаринского района обратилась жительница села Борки. Пенсионерка сообщила, что 25 июля около 10 часов утра 82-летний супруг Василий Герасимов вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.
На поиски пенсионера были подключены все наряды полиции отдела и соседних районов.
Полицейские и волонтеры искали пенсионера в течение суток. Мужчина был обнаружен около поселка Никитинка, в 12 километрах от места проживания. Пенсионер шел по дороге, он рассказал, что заблудился и потерял ориентир.
В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.
Раиса Герасимова поблагодарила полицейских за оперативность и помощь в поисках супруга.
С начала года сотрудниками управления криминальной полиции ДП области разыскано более 300 без вести пропавших.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: