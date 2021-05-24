Костанайские полицейские нашли пропавшего рыбака

Об исчезновении 58-летнего местного жителя стало известно 22 мая. Тогда в отдел полиции Карабалыкского района обратилась гражданская супруга пропавшего, сообщает пресс-служба ДП области.

Она рассказала, что мужчина ушёл на рыбалку и пропал. О его местонахождении не было никакой информации более суток. На телефонные звонки он не отвечал.

В поисках рыбака была задействована оперативно-поисковая группа, использовались лодки и спецавтомашины. В результате, в течение трех часов мужчину нашли. Как оказалось он рыбачил в заводи среди камышей.

Потом отошел на небольшое расстояние и заблудился, потеряв ориентир, в камышовых зарослях и не смог выйти на берег. Полицейские обнаружили рыбака в камышовом «лесу», где он провел более шести часов.

Мужчину доставили в больницу, в медицинской помощи он не нуждался.

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