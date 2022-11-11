Костанайские полицейские нашли пропавшего замерзающего ребёнка.



Наурзумские полицейские нашли без вести пропавшего 12- летнего мальчика.

В полицию 11 ноября в 5 часов утра обратилась мать несовершеннолетнего и сообщила, что ее сын пропал 10 ноября, выехав с братом на поиски лошадей.

На розыск подростка был ориентирован весь личный состав отдела полиции, незамедлительно были созданы три мобильные группы.

— Старший брат мальчика сообщил, что они выехали на помощь к родственнику, который искал лошадей. Подъехав к нему около 18 часов, 12-летний Нурлыбек пересаживается за руль мотоцикла и едет искать скот на территории заповедника. Через время родственники потеряли из виду мальчика. Искали самостоятельно его более 12 часов, — рассказывает начальник отдела полиции Мереке Жанзаков.

Уже через 5 часов после сообщения, полицейские разыскали замерзающего подростка в поле, в 40 километрах от села Караменды. В полиции отметили, что Нурлыбек находится дома и чувствует себя хорошо.

В пресс-службе ДП отметили, что в рамках ОПМ «Правопорядок», который проводится на территории области, сотрудниками полиции было разыскано 5 безвести пропавших граждан.

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