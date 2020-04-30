Костанайские полицейские патрулируют дачи

К охране садоводческих обществ приступили полицейские Костаная. На патрулирование дач, по словам стражей порядка, ежедневно отправляются конные и автомобильный патрули.

В окрестностях Костаная расположено 19 дачных товариществ, в каждом насчитывается по несколько сотен участков. Случаи воровства, по словам самих дачников не редки, как зимой, так и летом. Сейчас многие люди живут на участках круглогодично. Например, в одном из обществ, расположенных в городской черте, насчитывается 58 постоянно живущих семей. Но, весной поток посетителей умножается многократно и самостоятельно уследить за сохранностью домов и участков становится невозможно. Если раньше, уже на протяжении многих лет, дачи партулировали конные полицейские, то в режиме ЧП их усилили и автопатрулём.

«Мы смотрим по обстоятельствам, сколько где людей, и соответственно, по очереди, перекидываем маршруты патрулирования, где сеть необходимость. + У нас, получается, три конных патруля заступает на лошадях, и 1 авто-патруль. Время несения службы с 12 до 8-и часов вечера. Они будут осуществлять охрану общественного порядка, дачных участков, и будут работать по недопущению гражданами режима ЧП»,- говорит начальник местной полицейской службы управления полиции Костаная Марат Сахратов.

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