Костанайские полицейские помогли двум мамам с детьми, опоздавшим на поезд

Несколько месяцев назад две жительницы Караганды с детьми приехали в Рудный на заработки. 24 мая около 21:00 женщины с пятью детьми по случайной неосторожности опоздали на поезд. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

На фоне этого, из-за стресса, у одной из женщин начался приступ эпилепсии. Люди вокруг в растерянности не знали что делать. На помощь пришли участковые инспекторы полиции Арман Ищанов и Кейкі Жумабекулы. Они незамедлительно, до приезда машины скорой помощи, оказали первую медицинскую помощь. По прибытию «скорой» передали женщину медикам.

Узнав о ситуации, стражи порядка с помощью знакомых неравнодушных людей приобрели билеты на обратную дорогу домой.

Кроме этого, купили «опоздавшим» продукты питания в дорогу.

«Карагандинки» выразили огромную благодарность сотрудникам полиции за проявленную человечность и неравнодушие.

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