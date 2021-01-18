Костанайские полицейские помогли российским коллегам изъять взрывчатые вещества

Костанайские полицейские в ходе мониторинга социальных сетей выявили фото с изображением взрывчатых веществ. По итогам оперативно-розыскных мероприятий они выяснили, где сделано фото, установили личность фигуранта и всю информацию передали российским коллегам. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации костанайских полицейских на территории России изъяты взрывчатые вещества. В ходе мониторинга социальных сетей костанайскими полицейскими 12 января текущего года выявлено фото с изображением взрывчатых веществ, а именно тротиловых шашек и зажигательных трубок. Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Костанайской области незамедлительно приступили к проверке изображения. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий костанайские полицейские выяснили, что фото сделано на территории Российской Федерации, а также установлена личность предполагаемого фигуранта и место хранения взрывчатых веществ», — сообщил официальный представитель ведомства.

По его словам, информацию костанайские полицейские передали российским коллегам.

Полицейские Челябинской области, в свою очередь, организовали проверочные мероприятия и 13 января текущего года задержали 37-летнего жителя города Троицка Челябинской области, у которого изъяты взрывчатые вещества и компоненты к взрывным устройствам.

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