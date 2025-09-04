С 1 сентября по 1 ноября по всей республике проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Его цель — повысить уровень безопасности и выявить проблемы на местах. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Во время обходов сотрудники полиции обращают внимание на наличие судимых или стоящих на профилактическом учёте. На условия проживания детей в неблагополучных семьях, также соблюдение правил хранения оружия, регистрацию по месту жительства у квартирантов и временно проживающих, возможные факты домашнего насилия, алкоголизма, наркозависимости.

Как распознать настоящего полицейского?

Настоящий сотрудник полиции всегда в форменной одежде. Он обязан предъявить служебное удостоверение и объяснить цель визита. Не имеет права требовать деньги, банковские данные или доступ в дом без законных оснований; При сомнениях — немедленно звоните 102.

«Это мероприятие направлено на предупреждение уличных и бытовых правонарушений, помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, обеспечение безопасности детей и пожилых людей, укрепление диалога между полицией и гражданами», — сообщили в полиции.

