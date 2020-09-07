Костанайские полицейские провели рейд для выявления авто с российским учетом без страхового полиса

За три дня рейда полицейские задержали 19 водителей, которые управляли автомобилями, состоящими на российском учете. При проверке документов у них не было страховых полисов, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

В отношении 9 водителей составлены административные протоколы по статье «Нарушение законодательства РК об обязательном страховании». Автомашины нарушителей поставлены на специализированную штрафную стоянку. 10 водителей застраховались в тот же день.

«Сведения о таких нарушителях законодательства занесены в систему «Автоураган». В управлении административной полиции УП Костаная рассказали, что разъяснительная работа с водителями на дорогах также повлияла на их дисциплину. Только за один день в отдел административной практики обратилось 17 автовладельцев, для того, чтобы уточнить имеются ли задолженности по штрафам», — сообщили в областном ведомстве.

Полицейские напоминают, что владельцам с автомобилями, завезенными из РФ, необходимо заключить договор об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности. В случае продажи автомобиля, владельцам необходимо аннулировать страховой полис.

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