Костанайские полицейские проверяют арендные квартиры

С 1 октября на территории Костанайской области началось оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». За два дня полицейские выявили более 60 нарушений.

Участковые инспектора полиции на административных участках за два месяца обойдут каждую квартиру и дворы. В подъездах жилых домов, магазинах и увеселительных заведениях стражи порядка размещают информационные буклеты профилактической направленности. Жителям области также полицейские оставляют свои контакты.

«Сотрудниками полиции проверяются арендные квартиры, дачные общества. Проверка коснется и лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД и владельцев гражданского оружия по месту жительства. Просим отнеситесь с пониманием к проведению оперативно-профилактического мероприятия. О лицах, вызывающих подозрение, просим сообщать в полицию», — обратился к жителям начальник отдела местной полицейский службы Управления полиции города Костаная Талгат Жусупов.

Силы полицейских также будут направлены на проверку лиц, состоящих на выявление иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране, организаторов нелегальной миграции, а также работодателей, нарушающих правила привлечения иностранной рабочей силы.

— ОПМ «Участок» проводится для усиления мер по профилактике правонарушений и преступлений на обслуживаемых административных участках, — отметил подполковник Талгат Жусупов.

За два дня полицейские привлекли к административной ответственности 63 лица, из них за распитие спиртных напитков- 26, в сфере семейно- бытовых отношений- 5, за нарушение правил благоустройства города- 12, за загрязнение мест общего пользования- 2 жителя, за нарушение защитного предписания- 1, за проживания в РК без регистрации 15 человек.

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