Костанайские полицейские раскрыли мошенническую схему

30-летний житель города Рудного путем обмана оформил 3 онлайн — кредита в микрокредитной организации на своего знакомого.

Мужчина попросил приятеля дать ему сотовый телефон. Получив доступ к приложению мобильного банкинга, оформил онлайн-кредит на сумму 60 000 тенге.

«Он сказал, что его банковская карта заблокирована и попросил для перечисления заработной платы данные моей карты. После чего на мой счет поступило 60 000 тенге, которые я обналичил и передал ему, — рассказывает потерпевший.

В последующем таким же способом мошенник оформил на него еще 2 онлайн-займа по 150 000 тенге. О фактах оформления кредитов рудничанин узнал только после образовавшейся задолженности от коллекторов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что онлайн-кредит оформил знакомый потерпевшего, который дал признательные показания.

«Устанавливайте пароли доступа к услугам банкинга, чаще проверяйте движения денег на своих счетах. Такие меры помогут избежать разных видов мобильного мошенничества. Стоит отметить, в последнее время участились факты новой схемы кибермошенников, которые под видом инвестиций на фейковых брокерских биржах убеждают наших граждан перевести последние деньги в биткоины. Очень многие из них подверглись ложным обещаниям со стороны лжеброкеров, взяли миллионы тенге под кредит и теперь вынуждены продавать свое имущество для погашения задолженности», — поясняет начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Данияр Дандыбаев.

Полиция в очередной раз убедительно просит никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и тем более коды, кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции, КНБ и т.д.

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