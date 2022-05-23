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Костанайские полицейские раскрыли преступление с помощью служебной собаки

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Костанайские полицейские раскрыли преступление с помощью служебной собаки, сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области.
В Аулиекольском районе полицейские задержали двух подозреваемых в совершении кражи у сельчанки. Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные в поселке Аманкарагай похитили с огорода 3- метровую металлическую трубу.
На место происшествия прибыл кинолог Анатолий Шармухаметов со служебно-розыскной собакой Гектор. Собака взяла след и привела к дому на другой улице, где и находилось похищенное имущество. Подозреваемые были задержаны.
Полицейские установили, что преступники проникли ночью во двор и украли водопроводную трубу.
Проводится расследование.

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