Костанайские полицейские расследуют убийство 4-летнего ребенка

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Как стало известно alau.kz, 17 марта около 22.00 часов в дежурную часть Октябрьского пункта отдела полиции Карасуского района поступило телефонное сообщение об обнаружении тела ребенка 2015 года рождения с признаками насильственной смерти. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлен и задержан 65-летний мужчина, который будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у себя дома, нанес телесные повреждения 4-летнему внуку своей сожительницы.
В результате чего ребенок скончался.
По данному факту полицейскими начато досудебное расследование, зарегистрированное по ст 99 ч.3 Уголовного кодекса.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ОП Карасуского района.