Костанайские полицейские установили без вести пропавшую женщину при патрулировании

3 ноября автопатруль в составе Султана Нургалиева и Султана Мнайдарова дежурил на трассе А-21 «Костанай- Мамлютка». Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

На 21 километре патрульные остановили автомашину «Шевроле кобальт», за рулем которой находилась женщина, которая находилась в розыске, как без вести пропавшая со 2 ноября в Костанае.

40-летний водитель управляла без документов, ехала из поселка Узунколь.

По результатам экспертизы женщина управляла транспортом в состоянии опьянения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела.

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