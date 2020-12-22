Костанайские полицейские вернули астанчанке потерянные 700 тысяч тенге

Жительница столицы Ольга Сайбель направила благодарственное письмо полицейским Костанайской области за то, что стражи порядка нашли ее потерянные деньги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жительница Нур-Султана направила благодарственное письмо отделу полиции Сарыкольского района Костанайской области. Полицейские нашли ее потерянные деньги. Направляясь вместе с семьей в Костанай, по дороге они остановились в столовой, где она оставила кошелек с 700 тысячами тенге. Благодаря оперативным действиям полицейских Сарыкольского и Алтынсаринского района установлена личность человека, взявшего кошелек», — сообщил на онлайн-брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

Как стало известно, водитель автомашины «Газель», который остановился возле кафе, обнаружил на земле потерянный кошелек. Он успел проехать более 90 км, однако полицейские Алтынсаринского района остановили его на санитарном посту.

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