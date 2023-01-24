Костанайские полицейские вернули похищенный товар карагандинскому предпринимателю

В полицию обратился бизнесмен из города Караганды, который оплатил 1 млн тенге за 1 тонну конфет. Товар по сроку договора должен был уже прибыть до места назначения, но так и не был доставлен.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что предприниматель пострадал от рук мошенников, которые разместили фейковое объявление о грузовых перевозках. Он обратился к ним, чтобы они доставили ему груз. Мошенник воспользовавшись доверчивостью бизнесмена товар с базы забрал, но до пункта назначения доставлять не стал.

— Сразу после обращения жителя Караганды мы начали проводить расследование, в ходе которого тщательно изучили детали дела и смогли установить автомобиль который забирал товар со склада. Выяснилось, что 22 летний житель Костаная, разместив фейковое объявление о грузоперевозках, забрал товар и решил перепродать его третьему лицу. В отношении него начато досудебное расследование по статье 190 часть 2 «Мошенничество», — пояснил сотрудник заместитель начальника Управления города Костаная Ербол Какенов.

Полицейские смогли вернуть предпринимателю из 1 тонны конфет 800 кг конфет, 200 мошенник смог реализовать.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.