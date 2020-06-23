Костанайские полицейские вернули пропавшего подростка домой

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Сотрудники Аулиекольского отдела полиции в течение суток нашли 14-летнего Романа Рапп. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции области.
21 июня около полуночи в отдел полиции обратилась бабушка подростка с просьбой оказать содействие в поисках ее внука, который проживает с ней в поселке Аманкарагай. Роман ранее неоднократно уходил.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими ребенок был установлен и возвращен бабушке. Со слов несовершеннолетнего он просто гулял.
Жительница района в свою очередь поблагодарила оперативников за содействие в поисках внука.
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