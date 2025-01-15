Полицейские возобновят проверку мест массового скопления людей на соответствие антитеррористической защищенности.

Управление по противодействию экстремизму департамента полиции Костанайской области напоминает руководителям объектов, подверженных террористическим рискам, о требованиях Закона РК «О противодействии терроризму».

«Основные требования включают организацию пропускного режима и установку систем охраны, разработку паспорта антитеррористической защищенности для каждого объекта, проведение профилактических мероприятий и тренировок для персонала. Особое внимание стоит обратить на новый подход, при котором безопасность объектов теперь определяется согласно отраслевым инструкциям, специфичным для каждой категории. В этом году планируется проверка стратегически важных объектов и мест массового скопления людей как в рамках плановых, так и внеплановых проверок», — сообщает ДП Костанайской области.

Костанайцам напомнили, что за нарушение требований антитеррористической безопасности предусмотрены штрафы от 200 до 500 МРП.

В 2024 году выдано 337 предписаний, а 55 руководителей были привлечены к административной ответственности за неисполнение требований безопасности и игнорирование предписаний.

«Призываем всех руководителей серьезно подходить к соблюдению норм антитеррористической безопасности для защиты населения», — говорится в сообщении.

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