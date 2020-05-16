Костанайские полицейские выявили 246 правонарушений природоохранного законодательства

Сотрудники природоохранной полиции ДП Костанайской области в режиме ЧП провели рейдовые мероприятия в регионе по сохранности популяции сайги.

Мероприятия проведены совместно с сотрудниками теринспекции лесного и охотничьего хозяйства, охотзоопрома и охотничьих хозяйств Амангельдинского и Жангельдинского районов.

Начальник отдела природоохранной полиции УМПС ДП Костанайской области подполковник полиции Талгат Ахметов отметил, что благодаря усиленной работе полицейских в области наблюдается снижение уровня браконьерства.

Полицейские усиленно проводили рейдовые мероприятия в охотничьих хозяйствах, в местах обитания сайги, где проходит окот животных. Были задействованы две автомашины «Патриот», три «Шевроле нива», два автомобиля «Хайлюкс» — охотзоопрома и два УАЗа — охотхозяйства «АЗБК».

— Мобильными группами обследовано более 4 тысяч километров территории обитания сайги вдоль границы Костанайской области с Карагандинской и Актюбинской областями. Это, в основном, ореол обитания бетпакдалинской популяции сайги, — говорит Ахметов.

Полицейские отмечают, что окот сайги проходит на территории Торгайского региона. В этом году весенняя охота в области не открывалась, в связи с распространением коронавируса. В начале июня начнется охота на пушных животных и некоторые виды птиц. Это на сурка, кулика, затем интурохота (трофейная), далее осенняя. Основной сезон осенью придется на водоплавающую дичь. Также с сентября начнется охота на копытных животных.

В настоящее время полицейскими расследуются 6 уголовных дел, в том числе одно по незаконной порубке деревьев в Алтынсаринском районе и 5 по незаконной охоте. Кроме того, стражами порядка проводится работа по выявлению продажи рогов сайгака через интернет.

С начала года за нарушения природоохранного законодательства привлечено 246 правонарушений и наложено штрафов почти на 2 млн. тенге.

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