Костанайские полицейские задержали похитителя денег и брендовых часов стоимостью 3 млн тенге

О подробностях рассказали в ДП Костанайской области.

В Костанае 25 декабря около 5 часов утра злоумышленник из открытой машины Lexus 570, припаркованной возле одного из частных домов, похитил часы стоимостью 3 млн тенге и денежные средства в размере 3 млн рублей, которые лежали в бардачке.

После, он попытался проникнуть в дом через окно, используя гвоздодер. Однако попытка была безуспешной, так как хозяева дома проснулись и услышали шум. После чего, преступник скрылся в неустановленном направлении.

В тот же день, полицией в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, был установлен преступник в доме которого были обнаружены те самые часы. Местонахождение денег полиция выясняет.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража, совершенная в особо крупном размере». Проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия, — рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Костанайской области Юрий Полюхов.

В Департаменте полиции призывают жителей позаботиться о сохранности своего имущества.

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