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Костанайские полицейские задержали закладчика наркотиков

Сотрудниками по противодействию наркопреступности Костанайской области 16 января при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 23-летний подозреваемый, который занимался закладкой наркотиков.

Его задержали с поличным, во дворе многоквартирного дома областного центра. При личном обыске изъяты два полиэтиленовых пакетика с порошкообразным веществом красного цвета. Согласно экспертизе изъятое вещество является наркотическим средством «психотропным веществом а-PVP». Общий вес составил более 20,08 гр.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.

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