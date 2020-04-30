Костанайские пожарные спасли жизнь мужчине с приступом эпилепсии

Костанайские пожарные эвакуировали из горячего дома мужчину и оказали доврачебную помощь

Пожар произошел ночью 19 апреля в селе Владимировка Костанайского района. Горел частный жилой дом на улице Октябрьская, 110.

Прибывшие на место пожара сотрудники, обнаружили мужчину с приступом эпилепсии. Они вывели его на свежий воздух, до приезда врачей оказали первую медицинскую помощь. Как выяснилось позже, это был хозяин горящего дома.

Пожар был локализован в 05:42, а в 06:30 полностью потушен. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

На имя начальника ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области» полковника гражданской защиты Марата Жусупова поступило благодарственное письмо от гражданки Н. Рейфшнейдер. Она поблагодарила пожарных за спасение своего супруга.

«Прошу Вас отблагодарить личный состав караула №1 пожарной части №10 поселка Затабольск Костанайского района за их оперативность, слаженность, быстрые действия при тушении пожара и спасении моего мужа, у которого в это время произошел приступ. У них очень трудная и опасная работа, поэтому прошу Вас не оставить без внимания их работу!»,- написала супруга.

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