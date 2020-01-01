Костанайские предприятия должны в Фонд социального медстрахования 2,7 млн тенге

Аким Костанайской области поручил внести предприятия, которые не оплачивают взносы за своих работников в Фонд медстрахования, в «черный» список. Архимед Мухамбетов подчеркнул, что ответственность за долги будут нести главы районов и городов. Сегодня, по официальным данным, костанайские предприятия должны в Фонд медстрахования 2,7 млн тенге, сообщает alau.kz

С 1 января 2020 года в Казахстане начнет действовать система обязательного социального медицинского страхования. По словам экспертов, за счет новшества финансирование здравоохранения области вырастет по сравнению с нынешним годом почти на 10 млрд тенге и составит почти 51 млрд тенге в 2020 году. Сейчас фонде медстрахования по Костанайской области уже находится 233 млрд тенге. Работодатели и государство оплачивает медстраховку почти за 354 тысячи жителей области.

«1 января 2018 года был определен список из 112,4 тысяч жителей области, статус которых требовал актуализации. По 88,1 тыс жителей был актуализирован статус. Однако, на сегодняшний день все еще не актуализирован статус порядка 24,3 тысяч граждан из списка. Наибольшая доля граждан с неактуализированным статусом в г. Костанае, Костанайском, Сарыкольском районах. Важно отметить, что нам нельзя останавливать работу по актуализации статусов граждан в следующем году»,- сказала директор КФ «Фонд социального медстрахования» Сауле Аймухамбетова

Помимо этого, еще примерно 33 тысячи наемных работников находятся в зоне риска из-за непостоянной уплаты отчислений. По нерегулярности отчислений наибольший показатель в Костанайском и Наурзумском районах. К примеру, по Костанайскому району расхождение в течение одного полугодия в 2,3 раза: от 12 млн тенге в июле до 21,2 млн. тенге в ноябре. Что касается долга по уплате отчислений в фонд, то он составляет 2,7 млн тенге. Из них по Костанаю -2,2 млн тенге, Мендыкаринскому району — 212 тыс. тенге, Рудному — 168 тыс. тенге.

» С этим нужно разбираться. К концу года предприятия подтянули эти списки, но есть те предприятия, кто нестабильно платит зарплату, отчисления, налоги, нужно отнести их в черный список и по ним проводить личный контроль»,- пояснил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Новая система официально начинает работать с 1 января, как отметили чиновники, регионам все же дается льготный период — 1 квартал 2020 года, когда все граждане будут считаться застрахованными. То есть, в течение января, февраля и марта все услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи будут доступны всем. А начиная с 1 апреля уже в зависимости от статуса застрахованности.