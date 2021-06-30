Костанайские предприятия вернулись в проект Ashyq после исключения

Предприятия были исключены из Ashyq в связи с нулевым количеством фиксаций. Об этом сообщил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов. Спустя 2 недели они вернулись в проект. Об этом сообщает пресс-служба палаты предпринимателей Костанайской области «Атамекен».

«28 объектов вернулись в Ashyq на сегодняшний день, еще 21 планируют сделать это в конце недели. С предпринимателями провели разъяснительную работу. Все они изъявили желание продолжить участие в проекте и готовы работать без нарушений, то есть фиксировать всех посетителей. Мы видим, что эпидемиологическая обстановка меняется. Бизнесу нужны гарантии того, что они смогут работать, даже если область перейдет в «красную» зону, поэтому количество участников проекта Ashyq увеличивается. На сегодняшний день их уже 574», — рассказал Мурат Абенов.

Палата предпринимателей Костанайской области продолжает формировать списки желающих участвовать в проекте. По всем вопросам касательно приложения Ashyq субъекты бизнеса могут обратиться в по телефонам: 8 7142 394208 и 8 777 268 47 08.

Напомним, в Костанайской области Ashyqначали внедрять в апреле. Проект позволяет минимизировать риски распространения COVID-19 и обезопасить посетителей и работников, а также дает возможность бизнесу работать вне зависимости от ограничительных мер и даже в условиях локдауна. За счет QR-кода и интеграции с общей базой ПЦР приложение определяет статус посетителя: является ли он носителем вируса или нет.

«Красный» статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении. «Желтый» – частичное ограничение передвижения, то есть пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции. «Синий» – для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным (например, в аэропорту). «Зеленый» статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

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