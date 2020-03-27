Костанайские предприниматели могут отсрочить уплату налогов в связи с ЧП

Казахстанские предприниматели получили отсрочку по уплате налогов, рассрочку налогового платежа и приостановление начисления пени, а вот подачу деклараций продлили на месяц. Но только при условии, если налогоплательщик подаст свою декларацию онлайн, сообщает alau.kz

В связи с введением в стране чрезвычайного положения, в Казахстане на месяц продлевается сдача деклараций. То есть по корпоративному подоходному, по индивидуальному налогам, имущество, по налогу на транспорт, по земельному налогу, по плате за эмиссии в окружающую среду и плательщикам единого земельного налога отчёты можно сдать до 30 апреля. Но только при условии, что люди подадут декларации через онлайн — сервисы.

«Декларация годовая по корпоративному налогу- это формы 100,110,150, 180 предоставляться должна была бы до 31 марта юридическими лицами. Меры по административному наказанию не будут при нарушениям не будут применены.У нас физические лица и ИП, имеющие недвижимость, нежилые склады, торговые центры, помещения под предпринимательство -эти налогоплатильщики должны ежегодно предоставлять декларацию, форма 700, один раз в год до 31 марта. Представление налоговой отчетности теперь в электронном виде, им дается отсрочка до 30 апреля»,- говорит руководитель отдела управления госдоходов Костаная Аягоз Байгонова.

Что касается работы налоговой во время ЧП, сейчас городское управление еще принимает людей, но только тех налогоплательщиков, которым необходимая им услуга не входит в онлайн. Предпринимателей также предупреждают, что в здании приостановлен доступ к терминалам самообслуживания. Помимо этого на период с марта по декабрь 2020 г. от налога на имущество освобождаются юрлица и ИП, владеющие крупными торговыми объектами.

«Тот бизнес, который сейчас был приостановлен- большие торговые центры, развлекательные, спортивные.Им не предусмотрено начисление пени, предусматривается в течении 2020 года неуплата налога на имущества. Президентом был дан указ отсрочить налоги на три месяца для малого бизнеса. Это постановление сейчас рассматривается»,- сказала Аягоз Байгонова.

От земельного налога на этот же период освобождаются производители сельхозпродукции. Однако налоговое законодательство не предусматривает освобождения от исполнения налоговых обязательств. Так что казахстанские предприниматели могут рассчитывать на получение отсрочки по уплате налогов, рассрочку налогового платежа и приостановление начисления пени.

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