Костанайские предприниматели могут получить налоговые послабления

Внедрение трехкомпонентной интегрированной системы (ТИС) началось в Казахстане еще в прошлом году. Однако программа, объединяющая онлайн-ККМ, POS-терминал и автоматизированную систему торговли, в нашем регионе пока не «прижилась». О плюсах применения ТИС рассказали бизнесу на совещании в Палате предпринимателей Костанайской области.

«Для предпринимателей, применяющих СНР на основе упрощенной декларации, ТИС дает возможность получить налоговые послабления. В частности, увеличен порог по НДС с 30 000 МРП до 144 184 МРП, то есть с 83 млн тенге до 400 млн. Это значит, что предприниматели могут не вставать на учет по НДС и не выполнять связанные с ним налоговые обязательства. Также увеличен порог по доходу за налоговый период, то есть за полугодие, увеличен с 24 038 МРП до 94 086 МРП, то есть с 66 млн до 261 млн тенге. Однако необходимо учесть, что данное увеличение распространяется только на обороты, проводимые в безналичной форме с использованием ТИС», — рассказала представитель УГД по г. Костанай Румия Гафурова.

У ТИС две глобальные задачи — облегчить ведение учета налогов для ИП и помочь в борьбе с теневой экономикой. По словам Румии Гафуровой, костанайские предприниматели интересуются новшеством, но применять его пока не спешат.

«Система новая, бизнес пока присматривается. Что нужно для использования ТИС? В первую очередь зайти на сайт КГД РК и выбрать модель ТИС. Потом связаться с разработчиком по поводу ее установки. И третий шаг – зайти в кабинет налогоплательщика и зарегистрировать ТИС в органах ДГД», — пояснила спикер.

Также на совещании напомнили, что приближается срок уплаты земельного налога и налога на имущество, которые в этом году объединили. Исчисленный налог на имущество за 2020 год с 1 июля по 1 октября текущего года будет размещаться в сервисе «Предстоящие платежи» мобильного приложения «E-salyq Azamat».

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