Костанайские предприниматели, пострадавшие от пандемии, могут перейти на уплату 3% налога

Новая мера поддержки бизнеса, направленная на снижение налоговой нагрузки, прописана в Законе РК от № 382-VI от 10 декабря 2020 года. Согласно ему, с этого года субъекты МСБ в пострадавших сферах экономики вместо ИПН и КПН могут оплачивать альтернативный розничный налог в размере 3 %. Специальный налоговый режим будет действовать до 1 января 2023 года.

«В рамках данного режима предприниматели освобождаются от уплаты НДС и социального налога. Если вы являетесь плательщиком НДС и хотите перейти на уплату розничного налога, вам необходимо сняться с регистрационного учета НДС в срок не позднее 5 рабочих дней до начала его применения», — пояснила эксперт Палаты предпринимателей Костанайской области Жибек Сиитова.

Перейти на специальный налоговый режим розничного налога можно с общеустановленного порядка налогообложения или иного специального налогового режима. Декларация представляется в налоговый орган не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым кварталом. Уплата налогов производится не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

Перечень наиболее пострадавших секторов экономики определяется Правительством РК.

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