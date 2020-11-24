Костанайские предприниматели просят расширить список освобожденных от взносов за ОСМС

Освобождение от уплаты за ОСМС до конца года стало хорошим подспорьем для казахстанских предпринимателей. Однако этой льготой могут воспользоваться только 29 категорий МСБ. Почему в список не попали субъекты бизнеса, работающие в сфере общепита и междугородних пассажирских перевозок, которые остро нуждаются в поддержке? Этот вопрос подняли на встрече с представителями ФОМС, которая прошла на площадке Палаты предпринимателей Костанайской области 24 ноября.

На сегодняшний день применять «нулевую» ставку по взносам за ОСМС в Костанайской области имеют право 24 062 субъекта бизнеса. Между тем 4 272 из них до сих пор так и не воспользовались этой возможностью. Работники таких предприятий приходят в поликлинику и сталкиваются с необходимостью платить взносы за ОСМС из своего кармана, чтобы получить медицинские услуги.

«И это при том, что активизировать льготу очень просто. Технически это занимает 10 минут. Достаточно зайти на сайт msb.fms.kz, авторизоваться там с помощью ЭЦП и ввести ИИН своих работников. После этого они получают статус застрахованности, и предприниматель взносы за них оплачивать уже не будет. Чтобы узнать, подпадает ли ваша сфера под налоговую льготу, нужно зайти на сайт Комитета госдоходов и ввести ИИН ИП или БИН предприятия», — пояснил руководитель отдела по информированию населения и рассмотрению обращений филиала по Костанайской области Фонда социального медицинского страхования Аскар Касимов.

Сфера деятельности Розы Акбасовой из села Камысты в список льготных не входит. По словам хозяйки кафе, ее заведение едва сводит концы с концами, и налоговое послабление было бы ей очень кстати.

«Почему предприятия общепита не включили? Мы сильно пострадали от карантинных ограничений. В декабре будет 2 года с того момента, как я построила большое кафе в райцентре. Год мы хорошо отработали, сейчас простаиваем. В деревнях нет возможности работать на доставку. Ограничения по работе до 9 часов вечера приводит к тому, что мы обслуживаем по 2-3 человека в день. Сейчас зима, коммунальные расходы большие, кредиты. Еще и взносы ОСМС платим за себя и рабочих, медосмотр каждые полгода проводим для сотрудников опять за свои же деньги», — поделилась Роза Акбасова.

В таком же положении оказалась Галия Шуренова из Житикары. У предпринимательницы кафе и автовокзал. На оба бизнеса распространяются карантинные ограничения.

«Мы закрыты сейчас полностью. Я сомневаюсь, что после нового года ситуация кардинально изменится. Нельзя ли наши виды деятельности включить в список льготников хотя бы в последующем?», — задала вопрос Галия Шуренова.

Предложения представителей бизнеса обещали рассмотреть и донести до уполномоченного органа в случае продления налоговой льготы.

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