Костанайские производители картофеля торгуют себе в убыток

Сейчас на прилавках магазинов можно увидеть местную продукцию по цене, ниже её себестоимости. По мнению костанайских овощеводов, причина убытков в том, что с заниженными ценами на наш рынок зашли зарубежные поставщики. Осложняет ситуацию и прошедший в регионе паводок, последствия которого до сих пор не позволяют фермерам выйти на поля и начать посевную.

Владимир Семейкин уже 25 лет занимается выращиванием овощей. В последнее время, говорит бизнесмен, он столкнулся с тем, что его продукция простаивает на складах. Сейчас ему приходится продавать овощи по себестоимости, а то и ниже.

«Главный фактор цены был это российский картофель, поскольку в России он в два раза подешевел. Плюс к этому, курс у нас изменился в полтора раза стал ниже и собственно говоря российский картофель заходил под 50-55 тенге, ну и пришлось местному производителю, костанайским фермерам тоже опускаться до этих цифр», — Владимир Семейкин, глава КХ «ТЭРРА».

Овощевод добавил, что цена импортного картофеля составляет лишь половину от себестоимости местного картофеля. Таким образом, сейчас, говорит бизнесмен, он торгует себе в убыток, и цифры ущерба довольно серьезные. По словам Владимира Семейкина, его коллеги планируют сокращать площадь посева или не высаживать картофель совсем. Среди них есть даже те, кто разорился.

«Искать другие культуры очень сложно, с картофеля перейти на какую-то другую культуру, это не как у «зерновиков», то есть одним агреггатом можно сеять все культуры. У нас каждая культура — своя линейка техники. Перестроиться махом, это невозможно, только сокращение», — Владимир Семейкин.

Еще одним препятствием для развития бизнеса стали последствия паводков. Местные производители уже сталкивались с проблемой наводнений. По словам Владимира Семейкина, ситуация не критичная, однако требует дополнительных расходов на восстановительные работы.

«Вот на сегодняшний день, получается, мы опаздываем уже на пару недель. Как будет дальше складываться погода, ну это не известно. Что это может повлечь? Ну, лучшие, оптимальные сроки уходят, конечно, это может сказаться потом в дальнейшем на урожайности», — Владимир Семейкин.

Плюс ко всему, некоторые поля сейчас размыло, как и большую часть дорог к ним. Поэтому, в этом сезоне, весь упор будет сделан на том, чтобы найти, куда высадить планируемый объем овощей.

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