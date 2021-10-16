Костанайские производители подсолнечного масла предупредили о росте цен

Костанайские переработчики заявили, что дефицит сырья провоцирует рост цен на подсолнечное масло, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24«.

По словам представителей маслозаводов, повышать закупочную стоимость семян их вынуждают действия крупных трейдеров, которые реализуют сырье за рубеж, вследствие чего возрастает его себестоимость. К тому же, говорят переработчики, завышают цены и реализаторы, а в итоге страдает конечный потребитель.

Чтобы произвести 1 литр подсолнечного масла, заводам необходимо примерно 2,5 килограмма семечек. Чтобы этот объем приобрести, в прошлом году заводы тратили 300 тенге, в этом году — уже 700 тенге. Один литр готового масла с завода отпускался в прошлом году по 350 тенге, а в этом — по 550 тенге. В магазине стоимость изменилась следующим образом: в прошлом году оно стоило 500 тенге, в этом году — 800 тенге. И это, по словам переработчиков, не предел.

По словам фермеров, третий год в Костанайской области неурожай подсолнухов, из-за чего сырья катастрофически не хватает. В Федоровском районе из трех крупных маслозаводов один уже год простаивает, а остальные работают вполсилы.

Переработчики говорят, что заниматься производством подсолнечного масла им стало невыгодно. Во всем они винят крупных трейдеров — семечки по большой цене уходят за рубеж. Из-за этого маслозаводам приходится тоже повышать закупочную цену, что приводит к увеличению себестоимость продукта. Многие попросту отказываются от производства масла.

«Им сегодня невыгодно производить масло. И они это сырье, которое закупили полгода назад, сегодня просто продают по более высокой цене. Переработчику выгоднее сегодня продать сырье, а не производить. Производить мы сегодня не сможем, чтобы войти в эту себестоимость», — сказал Владимир Заверуха, директор маслозавода.

Переработчики уверены, изменить ситуацию к лучшему вполне возможно. Для этого производителям нужно вернуть субсидии. Ради доплаты аграрии будут сдавать сырье местным маслозаводам, и тогда крупные трейдеры останутся не у дел. Как следствие, снизятся цены для простых покупателей, а у отечественной переработки откроется второе дыхание.

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