Костанайские производители подсолнечного масла предупредили о росте цен

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Костанайские переработчики заявили, что дефицит сырья провоцирует рост цен на подсолнечное масло, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24«.
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По словам представителей маслозаводов, повышать закупочную стоимость семян их вынуждают действия крупных трейдеров, которые реализуют сырье за рубеж, вследствие чего возрастает его себестоимость. К тому же, говорят переработчики, завышают цены и реализаторы, а в итоге страдает конечный потребитель.
Чтобы произвести 1 литр подсолнечного масла, заводам необходимо примерно 2,5 килограмма семечек. Чтобы этот объем приобрести, в прошлом году заводы тратили 300 тенге, в этом году — уже 700 тенге. Один литр готового масла с завода отпускался в прошлом году по 350 тенге, а в этом — по 550 тенге. В магазине стоимость изменилась следующим образом: в прошлом году оно стоило 500 тенге, в этом году — 800 тенге. И это, по словам переработчиков, не предел.
По словам фермеров, третий год в Костанайской области неурожай подсолнухов, из-за чего сырья катастрофически не хватает. В Федоровском районе из трех крупных маслозаводов один уже год простаивает, а остальные работают вполсилы.
Переработчики говорят, что заниматься производством подсолнечного масла им стало невыгодно. Во всем они винят крупных трейдеров — семечки по большой цене уходят за рубеж. Из-за этого маслозаводам приходится тоже повышать закупочную цену, что приводит к увеличению себестоимость продукта. Многие попросту отказываются от производства масла.
«Им сегодня невыгодно производить масло. И они это сырье, которое закупили полгода назад, сегодня просто продают по более высокой цене. Переработчику выгоднее сегодня продать сырье, а не производить. Производить мы сегодня не сможем, чтобы войти в эту себестоимость», — сказал Владимир Заверуха, директор маслозавода.
Переработчики уверены, изменить ситуацию к лучшему вполне возможно. Для этого производителям нужно вернуть субсидии. Ради доплаты аграрии будут сдавать сырье местным маслозаводам, и тогда крупные трейдеры останутся не у дел. Как следствие, снизятся цены для простых покупателей, а у отечественной переработки откроется второе дыхание.
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