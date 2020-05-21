Костанайские рестораны открывают, но проводить в них выпускные и юбилеи нельзя. Что решил оперативный штаб?

Сегодня состоялось очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, где обсудили дальнейшие совместные действия. На сегодняшний день принимаются все меры по недопущению распространения инфекции, ситуация на территории области остается относительно стабильной, отметил аким Костанайской области.

С учетом рекомендаций главного санитарного врача республики, а также складывающейся эпидситуации с 18 мая возобновлена работа ряда предприятий — продовольственных и непродовольственных рынков, а также непродовольственных магазинов и торговых центров площадью до 2 тысяч квадратных метров, салонов красоты, бань, саун (до 20 помывочных мест за одну смену), дежурных групп в дошкольных организациях, работа общественного городского транспорта, государственных органов.

«Нам необходимо принять решение о дальнейшем послаблении карантинных мероприятий. С учетом складывающейся эпидситуации, в рамках 4-го этапа с 25 мая, за исключением Житикары, разрешается работа следующих объектов с усилением санитарно-эпидемиологического режима:

непродовольственных торговых центров и магазинов (площадью более 2000 кв. м.), торгово-развлекательных центров, за исключением функционирования в них фуд-кортов, кинотеатров, развлекательных объектов и культурно-массовых программ.

откроются организации внешкольного дополнительного образования (центры развития, кружки, факультативы и др.),

объекты общественного питания с числом посетителей не более 30 человек, в том числе летние террасы, с расстановкой столов не менее 2 метров друг от друга с 7-00 до 22-00, без проведения банкетов, свадеб, юбилеев, памятных мероприятий, а также мероприятий, связанных со школьными выпускными,

массажные салоны, библиотеки, объекты культуры, для проведения репетиций до 30 человек, спортивные объекты с проведением тренировок для групп до 30 человек, в том числе тренажерных залов, гостиницы без сопутствующих услуг (СПА, бассейны, тренажерные залы, бильярдные, кинозалы, аренда конференц – залов), — отметил глава области.

Остается приостановленной деятельность

(до стабилизации эпидситуации):

— Вокзалов, автостанций,

— Передвижение между населенными пунктами,

— Запрет выхода жителей из мест проживания с 22-00 до 6-00 часов,

— Выставок, кинотеатров, театров для посещения зрителей, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых),

— Ночных клубов, фитнес, букмекерских контор, компьютерных и игровых клубов, кальянных, бильярдных, боулинг центров, караоке,

— Санаториев, профилакториев и баз отдыха,

— Аквапарков, бассейнов, тату-салонов,

— Бань и саун с числом посещений более 20 одновременно,

— Детских дошкольных организаций (кроме дежурных групп),

— Религиозных объектов.

В завершении подчеркну, что нами, на постоянной основе проводится мониторинг ситуации с заболеваемостью в области, и решение о дальнейшем послаблении карантинных мероприятий будет приниматься поэтапно — исходя из эпидемиологической ситуации.

На данный момент зарегистрировано 112 случаев COVID-19. 50 человек выздоровели.

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