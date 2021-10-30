Костанайские сельхозтоваропроизводители ждут повышения стоимости зерна нового урожая

Костанайские сельхозтоваропроизводители просят пролонгировать обязательства аграриев перед «Продкорпорацией» и финансовыми институтами в связи с засухой этого года, а также изменить закупочную цену на зерно, которая обозначена в 103 тысячи тенге.

Из-за засухи, потери урожая, причем не только в Казахстане, но и в соседней России, стоимость пшеницы резко подскочила и уже достигает 127 тыс. тенге за тонну. Большая часть аграриев сейчас не продает свою пшеницу, все же ожидая роста ее стоимости. Директор хозяйства в Наурзумском районе Мади Ихтиляпов проблем с «Продкорпорацией» не имеет, но тоже ждет повышения стоимости зерна.

«Надеемся, что будут цены хорошие на хлеб. Придерживаем, предлагают 120 тысяч тенге. Время покажет, еще будет расти, говорят, около 150 тысяч — это было бы неплохо», — говорит директор ТОО «Шолаксай-1» Мади Ихтиляпов.

По данным палаты предпринимателей Костанайской области, сейчас свои обязательства перед «Продкорпорацией» не может исполнить 51 хозяйство, то есть почти половина из тех, кто заключал договоры форвардного закупа. Они должны госкомпании 3,2 млрд тенге. Однако пролонгацию получили лишь 15 хозяйств на 460 млн тенге. Директор товарищества в Камыстинском районе Борис Князев допускает, что после прошедшей уборки у аграриев нет возможности расплатиться по кредитам, им и самим пришлось несладко.

«У нас сегодня не продано ни одной тонны нового урожая. Ждем, мы затянули пояса. Мы все кричим, что поднимать цены неправильно, но вот подорожал металл, стоило зерно 80 тысяч — надо не ограничивать цену, а повышать зарплату, инфляция и за не ней нужно успевать, повышать зарплаты», — говорит директор ТОО «Алтынсарино» Борис Князев.

При этом у сельхозтоваропроизводителей, чтобы рассчитаться по своим обязательствам, остается не так много времени. Срок расплаты с «Продкорпорацией» обозначен 15 ноября.

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