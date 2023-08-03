Костанайские сезонные фрукты и овощи в этом году стали дороже

Торговля сезонными овощами, фруктами и ягодами в районе 15-го магазина сейчас в самом разгаре. Здесь расположились около 15 дачников. Цены на продукцию в этом году стали выше. В прошлом, в это время местные огурцы продавали за 400 тенге, теперь цена доходит уже до 600.

Подходим к первому торговому прилавку, тут урожай со своей дачи продает Андрей Машутин. Мужчина отмечает, что каждый год разный. Если в прошлом было много вишни, то в этом ее практически нет. А отпускали по 1000 тенге за 1 литр.

«Немного цены конечно поднялись. В этом году, когда помидоры завязывались стояла жара под 40 градусов. Помидор мало, цены будут расти. Так всегда, чего мало — на то цены вырастают. Например, вот ведерко яблок стоит 300 тенге. Как было в прошлом году, так и осталось», — говорит дачник Андрей Машутин.

Владимир Кормилин тоже дачник. Среди причин из-за которых цены повысились называют и рост цен на бензин, погодные условия, а также членские взносы в садовых обществах, которые из года в год растут.

«Комфортная температура 20-25 градусов. И оно все стоит. Вроде-бы есть, но не сказать, что обильный урожай. Крыжовник, смородина, вишня вроде есть, но не много. Я ягодник, на крыжовник цена поднялась по сравнению с прошлым годом 1200- 1500, а в прошлом 1000-1200 тенге», — делится дачник Владимир Кормилин.

Дачница Ольга Шевченко уже не первый год торгует своей продукцией. Женщина отмечает, что некоторые покупатели недовольны ценами. Но, подняли их продавцы, по ее мнению, незначительно.

«У меня свой огород. Хочу сказать по ценам, я считаю, приемлемые. Мы сильно не поднимаем. Вот огурцы 500 тенге — 600 тенге. Есть покрупнее — 400 тенге. Конечно не хотим и народ обижать, у каждого финансы», — говорит дачница Ольга Шевченко.

Торгуют овощами и ягодами и в районе магазина Радуга. Здесь цены немного выше, чем на 15-м магазине. Цена на местный картофель доходит до восьмисот тенге за киллограм, тогда как в других местах ее можно купить за 400.

«Дорого конечно. Вы сами видели цены? Все дорого. Клубника сейчас 2500 тенге. Кто ее возьмет? Где взять деньги? У народа сейчас с финансами тяжело. Я просто посмотрела, и прошла».

«Я не запоминаю, но растут цены. Здесь вроде нормальные, картошка на 25 магазине 350 тенге, здесь 260. Разница есть».

Есть в продаже у дачников и малина. Цена на нее всегда самая высокая — 3000-3500 тысячи за 1 литр. Кстати, в прошлом году цена на нее была такая же.

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