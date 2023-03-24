Костанайские школьники отравились во время олимпиады — управление образования Костанайской области

Факт массового отравления школьников прокомментировали в управлении по делам образования Костанайской области.
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В управлении по делам образования Костанайской области сообщили, что состояние детей, отравившихся во время олимпиады в Шымкенте, стабильное, передает Кazpravda.kz.
«С 21 марта детям оказывается квалифицированная медицинская помощь, проводятся лабораторные исследования. В настоящее время состояние у них стабильное.
Для мониторинга сложившейся ситуации на месте в Шымкент выехали руководитель управления образования Костанайской области и врач-инфекционист областной детской больницы.
Касательно результатов Республиканской олимпиады требования родителей доведены до министерства просвещения РК».
Напомним, что в республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам в Шымкенте участвовал 891 человек со всего Казахстана.
21 марта к концу дня у 12 из них появились симптомы недомогания — повышение температуры, нарушение функции желудочно-кишечного тракта. Дети были госпитализированы в инфекционную больницу города Шымкента.