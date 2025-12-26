В Костанайской области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков. На востоке и юге региона местами прогнозируется туман.
Ветер будет юго-западного направления со скоростью 9–14 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит –18…–23 °C, а на востоке и юге похолодает до –26 °C. Днём ожидается –11…–16 °C, в восточных и южных районах — до –19 °C.
Погода в Костанае
В Костанай прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.
Ночью температура воздуха опустится до –20…–22 °C, днём столбики термометров покажут –13…–15 °C.
