Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала случаи гендерной путаницы в статистике медицинских скринингов. По её словам, причиной стали ошибки в отображении индивидуальных идентификационных номеров, сообщает lsm.kz

Как отметила глава ведомства, с октября прошлого года дефекты, связанные с приписками медицинских услуг, были переведены в категорию нарушений. После этого количество материалов, переданных в правоохранительные органы по фактам приписок, увеличилось втрое.

При этом министр подчеркнула, что не все выявленные аномалии являются прямыми нарушениями. В частности, случаи оказания медпомощи умершим зачастую связаны с оплатой гистологических исследований, проводимых после смерти пациента по результатам вскрытия.

Отдельно она остановилась на резонансных ситуациях, связанных с проведением скрининга рака шейки матки у мужчин. По её словам, услуги фактически оказывались женщинам, однако в отчётных данных возникли ошибки из-за некорректного отображения седьмой цифры ИИН у сотен тысяч граждан.

Министр пояснила, что по этой цифре определяется пол, однако ориентироваться исключительно на неё некорректно. Врачам необходимо учитывать ИИН в соответствии с данными удостоверения личности. Вопрос, по её словам, находится в совместной проработке с МВД и Минфином.

Также Альназарова сообщила, что после перераспределения функций Фонда социального медицинского страхования контроль за финансовыми потоками перейдёт в Министерство финансов, тогда как методологическая часть останется за Минздравом. В ведомстве пообещали усилить контроль за корректностью ввода медицинских данных.

